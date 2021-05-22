Otomobil su kanalına devrildi
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Otomobil su kanalına devrildi

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Otomobil su kanalına devrildiKARABÜK'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına devrildi.

Otomobil su kanalına devrildi

KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına devrildi. Sürücü askıda kalan otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kaza gece saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet Deniz (37) idaresindeki 78 AC 365 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Çevredekilerin yardımıyla askıda kalan otomobilden çıkarılan Muhammet Deniz, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Su kanalına devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil su kanalına devrildi
Otomobil su kanalına devrildi
Otomobil su kanalına devrildi
Otomobil su kanalına devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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