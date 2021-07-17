Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralılar, otoyola inen ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Edinilen bilgiye göre 10 ADD 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızıklı Mevkii'nde şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ve ambulans helikopter sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Kazada otomobilde bulunan Y.D. (59), T.D. (56), Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken; Y.D., T.D. ve E.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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