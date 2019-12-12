Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

12.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:17

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Cumali Şahin idaresindeki 02 TA 852 plakalı otomobil, Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Cumali Şahin yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA