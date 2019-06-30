Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ağlı karayolu ilçe girişinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 RAY 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilde sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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