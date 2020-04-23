Otomobil refüje ve yön levhasına çarptı: 3 yaralı TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje ardından da yön levhasına çarparak, durdu.

TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje ardından da yön levhasına çarparak, durdu. Kazada ön kısmı havaya kalkan araçtaki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tokat- Niksar yolunun Gümenek mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat'a giden Hakan Özden yönetimindeki 60 NJ 123 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce refüje ardından yön levhasına çarptı. Kazada ön kısmı havaya kalkan araçtaki sürücü Hakan Özden ile Nigar Özden ve Nihal Alparslan yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA