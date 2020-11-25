Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
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Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

25.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:20
Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Demirtaş (24) yaralandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Demirtaş (24) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Düzeyn Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demirtaş (24) yönetimindeki 35 EFV 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Demirtaş itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demirtaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Demirtaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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