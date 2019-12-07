Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü
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Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil otelin yüzme havuzuna düştü.

07.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:01
Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü

'nın ilçesinde bir otomobil otelin yüzme havuzuna düştü.

Sabri Özkan, arkadaşının ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen düğün töreninden ayrılırken 45 ABJ 438 plakalı aracıyla yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki yüzme havuzuna düştü.

Otomobili yarıya kadar suya gömülen Özkan, aracın arka kapısından dışarı çıktı.

Özkan, havanın yağışlı olması nedeniyle zeminin parladığını ve havuzu fark edemediğini belirtti.

Otomobil, çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü
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