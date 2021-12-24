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Otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet yolcusu yaralandı

Otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet yolcusu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki caddenin kesiştiği kavşakta otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki caddenin kesiştiği kavşakta otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Caddesi ile Remzi Güven Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abidin Kutlu'nun kullandığı 07 LHS 94 plakalı motosiklet, Remzi Güven Caddesi'nde mezarlık istikametinden gelip şehir merkezi istikametine seyir eden Nilüfer Salcan'ın kullandığı 07 AHR 019 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Deniz Kutlu yaralandı. Kutlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet yolcusu yaralandı

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