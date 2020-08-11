Otomobil Lpg yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
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Otomobil Lpg yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

Otomobil Lpg yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı Bodrum'da seyir halindeyken LPG yüklü tankere arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

11.08.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:07

Otomobil Lpg yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

MUĞLA - Bodrum'da seyir halindeyken LPG yüklü tankere arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada olası bir facia ucuz atlatıldı.

Milas istikametinden Bodrum istikametine seyir halinde olan otomobil, Torba Kavşağı'nı geçtikten yaklaşık 100 metre sonra önünde seyir halinde olan LPG yüklü tankere çarptı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atıp ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi o esnada bölgeden geçen Bodrum Belediyesi Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görevli personel yaptı. Kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nureddin Erdoğan, Ahmet Gökmen ve Erdoğan Kökten adlı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle trafik akışının durduğu karayolu Trafik ekiplerinin incelemeleri ve kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Otomobilin çarptığı tankerin şoförü Seyfi Ös, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben sağ şeritten geliyordum. Şeritten aşağı yukarı 60-70 santimetre içerideyim. Aracı mı görmedi bilmiyorum. Kontrolü kaybetti ve tankerin sağ tarafına vurdu ve takla ata ata gitti. Ben zaten yolun kenarında ağır ağır rampa çıkıyorum. Geldi sağdan çarptı" dedi.

Otomobil Lpg yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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