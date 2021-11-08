Otomobil keçi sürüsüne daldı, 28 hayvan telef oldu

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 26'ncı kilometresinde yolun karşı tarafına geçirilmeye çalışılan Hamit Avcı'ya ait küçükbaş hayvan sürüsünün arasına, Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Tunahan Doğan idaresindeki otomobil daldı.

28 KEÇİ TELEF OLDU

Sürünün arasına dalan otomobil, 28 keçinin telef olmasına neden oldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından telef olan hayvanlar ile araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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