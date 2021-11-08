Otomobil keçi sürüsüne daldı, 28 hayvan telef oldu - Haberler
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Otomobil keçi sürüsüne daldı, 28 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil keçi sürüsüne daldı, 28 hayvan telef oldu

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 keçiyi telef etti.

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 26'ncı kilometresinde yolun karşı tarafına geçirilmeye çalışılan Hamit Avcı'ya ait küçükbaş hayvan sürüsünün arasına, Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Tunahan Doğan idaresindeki otomobil daldı.

28 KEÇİ TELEF OLDU

Sürünün arasına dalan otomobil, 28 keçinin telef olmasına neden oldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından telef olan hayvanlar ile araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar (1)
Adem birinci:İnsanlar da savaşlarda, doğal afetlerde vs telef oluyorlar
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