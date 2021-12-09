Otomobil karlı havada takla attı, 1 yaralı - Haberler
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Otomobil karlı havada takla attı, 1 yaralı

Otomobil karlı havada takla attı, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gide M.Ç. yönetimindeki 58 NY 782 plakalı Hyundai marka otomobil karlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü M.Ç yaralandı. M.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobil karlı havada takla attı, 1 yaralı

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