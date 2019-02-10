Otomobil Kanala Devrildi: 1 Yaralı

Otomobil Kanala Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil Kanala Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan D. idaresindeki 34 JK 931 plakalı otomobil, Akova Mahallesi otoyol bağlantı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.

Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçtaki Elif N.U. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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