Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı

Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımda duran gençlerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımda duran gençlerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Gençlere çarpan otomobil bir bahçe duvarına çarparak dururken sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 NA 007 plakalı Renault marka otomobil, Yeşilyurt mahallesi 2188 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak kaldırımda duran Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural'a çarptı. Meydana gelen kazada 4 genç yaralanırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ise bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi. Sürücü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan gençlerin düğüne gitmek için kaldırımda bekledikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Lionel Messi Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:52:59. #1.14#

title