Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
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Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü

28.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:09
Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı.

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Aygün ile yanındaki Hakan Türker ve Aykut Akcan hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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