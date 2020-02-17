Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı
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Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:14
Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı

'ın ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Denizli- karayolu üzerinde bir kavşakta yer alan trafik ışıklarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Hüseyin Çağlayan'ın (24) yönetimindeki 09 SG 266 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Ali K. yönetimindeki 27 V 3802 plakalı çekiciye çarptı. Otomobil sürücüsü Çağlayan ile yanındaki Mevlüde Kübra Uymaz (24), kazada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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