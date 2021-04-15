Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tez- Çatallı kavşağında meydana geldi. S.B. (45) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada H.T. (64) yönetimindeki 42 AGY 912 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hastanede müdahale edilen yaralılardan M.N. (48), R.M. (21) ve Y.K. (20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.B. ile aynı araçtaki Y.F.A. (22) ise Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazanın ardından TIR sürücüsü H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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