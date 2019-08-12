Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12.08.2019 16:00

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitler Caddesi Sultan Carullah Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tescilsiz motosiklet sürücüsü seyir halindeyken karşı istikamete geçmeye çalışan ve sürücüsü belirlenemeyen 03 VN 735 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, diğer araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Bolvadin Doktor Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA