Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Konya kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Yücedağ'ın kullandığı 18 BJ 390 plakalı minibüs ile Uğur Uzun idaresindeki WE-191-GZ yabancı plakalı otomobil, Akseki ilçesi Yarpuz Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uzun ile aynı araçta bulunan Nevruz Uzun, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu