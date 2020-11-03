Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

03.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:40
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazada, motosikletin, çarpıştığı otomobilin ön sol köşesinde dik bir vaziyette kaldığı görüldü.

?Kaza, saat 11.00 sıralarında Hürriyet Caddesi ile 257 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. 257 Sokak'tan Hürriyet Caddesi'ndeki Nazili Askerlik Şubesi önüne çıkan Erol Doymaz yönetimindeki 09 V 1087 otomobil, karşıdan gelen Umut Sezgin (26) yönetimindeki 09 AAU 996 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Umut Sezgin (26) ve arkasındaki Seydi Ahmet Gökgöz (28) yaralandı. Motosiklet otomobilin sol ön köşesinde dik bir şekilde kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 


Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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