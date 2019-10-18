Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

18.10.2019 08:44
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi, Karacaoğlan Caddesinde meydana gelen kazada, Batuhan Yıldız'ın kullandığı 33 UU 074 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet Karagöz yönetimindeki 33 UT 054 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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