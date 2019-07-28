Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı
DİYARBAKIR'da virajlı yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
DİYARBAKIR'da virajlı yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 THS 71 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 THS 71 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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