Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı

DİYARBAKIR'da virajlı yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı
DİYARBAKIR'da virajlı yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 THS 71 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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