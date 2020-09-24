Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı
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Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı

24.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:50
Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire Sultan Akay (22) hayatını kaybetti, erkek meslektaşı ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire Sultan Akay (22) hayatını kaybetti, erkek meslektaşı ise yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelmekte olan Kemal D.'nin kullandığı 63 BM 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Sultan Akay ile meslektaşı Kemal D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hemşireleri Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sultan Akay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kemal D.'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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