Otomobil devrildi: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Şirin Gevher'in kullandığı 46 AAU 036 plakalı otomobil, Kabaağaç köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Celil Doğan ve Murat Akpınar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.