Otomobil devrildi: 1 yaralı

Otomobil devrildi: 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

30.09.2019 22:15

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çetiner (72) yönetimindeki 31 KSS 27 plakalı otomobil, Yayladağı - Antakya kara yolu Kızılgöl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplernin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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