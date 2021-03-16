AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
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AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı

16.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:43

AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladıOtomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 'Terrier' cinsi yaralı sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı.

AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı

Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 'Terrier' cinsi yaralı sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilen köpeğe 'Teri' adı verildi. Sağlığına kavuşan 'Teri', şimdi yeni sahibini bekliyor.Yavansu Mahallesi'nde geçen hafta yaralı bir sokak köpeği bulan vatandaşlar durumu, Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı yaralı köpek, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. 'Terrier' cinsi köpeğin arka 2 bacağında kırık olduğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin bacaklarına platin takıldı. 'Teri' ismi verilen köpeğin sağlık durumunu Kuşadası Belediyesi Veterineri Sami Pat takip ediyor.1 haftada ayağa kalkıp yürümeye başlayan Teri, kalça eklemindeki sorun nedeniyle yeniden ameliyat edilecek.YENİ YUVASINI BEKLİYOR

Kuşadası Belediyesi Veterineri Sami Pat, Teri'nin evinden kaçmış olabileceğini belirterek, Sahibini aradık ama ulaşamadık. Sağlığına kavuşana kadar merkezimizde misafir edeceğiz. Daha sonra yeni bir yuva bulacağız. Hayvanseverlere bir kez daha evcil hayvan satın almak yerine sahiplenmeleri çağrısında bulunmak istiyoruz diye konuştu.

AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı
AYDIN Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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