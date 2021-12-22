Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı - Haberler
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Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

VAN'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çaldıran- Özalp karayolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LE 712 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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