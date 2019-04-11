Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; 2 Kardeş Kurtarıldı, Babalarının Cesedi Bulundu (3)

KAYIP BABANIN CESEDİ ARAÇTA BULUNDU

Siirt'te kontrolden çıkıp Botan Çayı'na devrilen otomobiliyle akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp'in (46) bulunması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışma yaptı. Suya giren dalgıçlar, otomobili, düştüğü yerden 10 metre mesafede buldu. Kayıp olduğu belirtilen Mehmet Selim Özalp'in otomobilde cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Özalp'in cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna konuldu. AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Koyuncu, "Kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 10 metre ilerisinde dalgıçlarımız aracı buldu. Aracın çıkarılması ile birlikte araç içerisinde bulunan Mehmet Selim Özalp'ın cansız bedeni de bulundu" dedi.

Kaynak: DHA