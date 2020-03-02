Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Haber

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

02.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:23
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 21 EF 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler