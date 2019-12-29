Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Edirne'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kapıkule istikametine seyir halinde olan Recep Zühtü Altınışık idaresindeki 34 EAL 63 plakalı otomobil, Tesisleri mevkisinde bariyerlere çarptı.


Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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