Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Edirne'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
29.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31
Edirne'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule istikametine seyir halinde olan Recep Zühtü Altınışık idaresindeki 34 EAL 63 plakalı otomobil, Arslanlı Tesisleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
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