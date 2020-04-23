Otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü
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İsabeyli, Nazilli, Güncel, Haber

Otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İsabeyli Baraj Göletine düştü.

23.04.2020 03:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:12
Otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İsabeyli Baraj Göletine düştü. Otomobilde bulunan iki kişiden 1'i kendi imkanları ile gölet içerisinden çıkarken, sürücünün ise cesedi bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında kırsal İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Yüksel Baykan yönetimindeki 09 ABC 926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsabeyli Baraj Göletine düştü. Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Mustafa Ateş, kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü Yüksel Baykan ve otomobil ise gölet içerisinde kayboldu.

Kendi imkanları ile kurtulan Mustafa Ateş, Yeşildere bölgesine kadar giderek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı sonucunda bölgeye sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Ayrıca, Baykan için Muğla'nın Marmaris ilçesinden sualtı arama ve kurtarma ekipleri talep edildi. Baykan'ın bulunması için çalışmalar sürerken, olayı öğrenen İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'da olay yerine geldi.

Başkan Özcan, "Şu anda Nazilli Devlet Hastanesinden geliyorum. Baraj göletinde kendi imkanları ile kurtulan Mustafa Ateş'in durumu gayet iyi bilinci açık. Gözlem altında tutuluyor" dedi. Bu arada arama-kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kayıp sürücü Yüksel Baykan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Baykan'ın cesedi götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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