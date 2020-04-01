Otomobil bahçeye düştü, sürücüsü böyle kurtarıldı... Ev sahibi: "Eve uçak düştü sandık" Otomobil bahçeye düştü, sürücüsü böyle kurtarıldı.

Otomobil bahçeye düştü, sürücüsü böyle kurtarıldı... Ev sahibi: "Eve uçak düştü sandık"

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı

Ev sahibi Ahmet Dönmez, "Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpeğim bu kadar siyah değildi, korkudan simsiyah oldu"

ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşücekti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesinde meydana gelen kazada,

Çetin Z'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Halide Ç. yaralandı.

Seyhan Devleti Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Otomobilin evin bahçesine düşmeden önce de bir otomobile son anda çarpmaktan kurtulduğu gözlendi.

Otomobilin düştüğü yerde ev halkının her zaman oturduğu somyada kimsenin oturmaması muhtemel can kaybını önledi.

Ev sahibi Ahmet Dönmez bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.

Kaynak: İHA