Otomobil, bahçe duvarına çarptı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kocaman yaralandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kocaman yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Ali İhsan Kocaman yönetimindeki 42 EPJ 64 plakalı otomobil, sürücüsünü kontrolünden çıkıp, yolun kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kocaman, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.