Otomobil, bahçe duvarına çarptı
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Otomobil, bahçe duvarına çarptı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kocaman yaralandı.

09.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:08
Otomobil, bahçe duvarına çarptı

KONYA'nın ilçesinde, otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ali İhsan Kocaman yönetimindeki  42 EPJ 64 plakalı otomobil, sürücüsünü kontrolünden çıkıp, yolun kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kocaman, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.   


Kaynak: DHA
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