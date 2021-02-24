Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

24.02.2021 01:42 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:46
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bekir Ö., yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bekir Ö., yaralandı. 

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Ö. (36) yönetimindeki 06 ABB 79 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 01:46:26. #1.16#
title