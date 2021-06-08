Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı

Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin alt geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin alt geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut Can Bilgiç idaresindeki 02 ABR 840 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğri Çay Köprüsü alt kısmından geçen alt geçit duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücüsü Umut Can Bilgiç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alt geçit duvarına çarpan otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Demet Akalın Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:17:22. #1.15#

title