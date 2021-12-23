Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı - Haberler
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Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı 'Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildi Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünü demir çubukla döven Ukrayna uyruklu H.I., geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı

'Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünü demir çubukla döven Ukrayna uyruklu H.I., geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.I. 'Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildi

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde 21 Aralık Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu H.I., tarafından demir çubuk ile darp edildi. Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine çıkartıldı. Şahsın adliyeye çıkarılacağını duyan Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve 50'ye yakın halk otobüsü şoförü adliye önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen H.I. isimli saldırgan, adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan tutuklanarak Alanya kapalı cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan Ukraynalı saldırgan H.I.'nın olayın ardınan hiç birşey olmamış gibi başka bir halk otobüsüne binip yoluna devam ettiği anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı

Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı

Otobüs şoförünü demir çubukla darp eden Ukraynalı saldırgan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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