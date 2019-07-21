Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İzmir- Konya seferini yapan İsmail Çoban yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu 40'ıncı kilometresi Pazarağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki Şirin Taşçı, Emre Pekşen, Cemil Fidan, Osman Yavuz, Eser Topçu, Kübra Kocu ile bebeği Yavuz Ali Kocu yaralandı.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yolcular, şoför İsmail Çoban'ın uyuduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. İsmail Çoban ise aracın ön lastiklerinden birinde sorun olduğunu, otobüsün kontrolden çıktığını, kazanın da bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

Kaynak: AA