Otobanda 3 araç birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Otobanda 3 araç birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobanda 3 araç birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu Gemlik gişelere gelmeden meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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İSTANBUL (İHA) - Otobanda 3 araç birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı

BURSA - Bursa-İzmir- İstanbul Otoyolu Gemlik gişelere gelmeden meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gemlik ilçesi otoban üzeri oksijen tesislerine gelmeden yaşandı. İddiaya göre aynı istikamete seyreden 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevkeldi. Yararılar kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılıp ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçların içerisinde sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Bölgeye Cumhuriyet Savcısının gelmesinin beklendiği savcının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı.

Otobanda 3 araç birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı

Otobanda 3 araç birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı

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