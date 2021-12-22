Otoban gürültüsüne 5 bin fidanlık önlem

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 7 bin nüfuslu Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin ortasından geçen TEM yolundan gelen gürültü nedeniyle mahalleli, duydukları rahatsızlığın arttığını belirtti. Muhtar Yücel Turak'ın talebi ile yoldaki sese bariyer olması için 5 bin fidan dikimine başlandı. Turak, "5 bin fidanla yeşil dokuyu yeniden oluşturmak için çalışma başlatıldı. Çam, sedir ve ıhlamur fidanları ekiliyor" dedi.

Kartepe ilçesinde TEM yolunun ortadan böldüğü, 1500 haneli ve 7 bin nüfuslu Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayanlar, gürültüden uzun süredir şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahalle muhtarı Yücel Turak'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sorunu bildirmesi ile çalışma başlatıldı. Bunun üzerine otobanın yanındaki 3 kilometrelik alana bariyer olması için 5 bin çam, sedir ve ıhlamur fidanları dikilmeye başlandı.

Otobanın mahalleden geçen kısmının 3 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Turak, "Burada ciddi manada yaşayan insanlarımız var. Gürültü ve egzoz gazı kirliliği ile ilgili sürekli talepleri vardı. Otoban kenarına bariyer ya da ağaçlandırma talepleri vardı. Halkımızın bu taleplerini ilgili kurumlarla iş birliği yaparak yerine getirdik. Bu iş, biraz sabır işi. 5-6 yıl içinde buradan sonuç alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.