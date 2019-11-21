Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü
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Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü

Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdüHakkari'nin Doğanyurt köyü yakınlarındaki otlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

21.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:59
Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü

Otluk yangınını itfaiye ve söndürdü

Hakkari'nin köyü yakınlarındaki otlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbarla gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince söndürüldü.

Hakkari merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanyurt köyü yakınlarındaki otlukta, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ile jandarmaya verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangının ağaçlık alan ile çevredeki evlere sıçramaması için hemen söndürme çalışması başlattı. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü
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