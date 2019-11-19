Otizm hastası Ali'nin otobüs sürücüsü olma hayali gerçekleşti

19.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:46

Kocaeli'de 22 yaşındaki otizm hastası Ali Topal'ın otobüs sürücüsü olma hayali gerçeğe dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş personeli tarafından evinden alınan Ali, Plajyolu'ndaki otobüs garajına götürüldü.

Garajı heyecanla dolaşan ve merak ettiği konuları yetkililere soran Ali'ye sürücü kıyafeti giydirildi.

Daha sonra Ali Topal, sürücü ağabeyleriyle buluşmak üzere dinlenme tesisine gitti. Burada otobüs şoförleriyle bir araya gelen Ali Topal, teşekkür ederek direksiyon başında fotoğraf çektirdi ve burada bir süre zaman geçirdi.

Ali'nin babası Murat Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun küçüklüğünden beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirterek, sürekli geçen otobüslere baktığını ve onlarla ilgili kendilerine sorular sorduğunu kaydetti.

Oğlunun hayalinin gerçek olduğunu ifade eden Topal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA