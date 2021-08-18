Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi
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Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında yangın çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında yangın çıktı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenirken, pencere camlarını kırıp aşağı atlamak isteyen bir kişi, kesikler nedeniyle yaralandı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Serkent Sitesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otele ait 3 katlı personel lojmanının alt katındaki odada yangın çıktı. Klimanın elektrik aksamındaki kısa devre yapmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, lojmandaki tüm odalara duman doldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahale lojmanda kalan otel çalışanları ve çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İlk aşamada lojmanda bulunanlar tahliye edildi. Bu sırada üst katta bir odada kalan Cem Şeker, camı kırarak aşağıya atlamak istedi. İtfaiyenin merdiven uzatması ile Cem Şeker kurtarıldı. Şeker, cam kesikleri nedeniyle yaralanarak ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Yusuf Erol ve Yakup Orunç ile yangına müdahale eden vatandaşlardan Eren Kalpaklı ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Erol ve Orunç ambulansla hastaneye sevk edilirken, Kalpaklı ve itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi.Yangın 4 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, otel lojmanında maddi hasar meydana geldi. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri de yangın yerinde tedbir alarak giriş ve çıkışları kontrol altında tuttu.

Olayın tanığı Faik Ozan Korkut, "Arkadaşlarla ofisteydik. Çay içerken biri yangın olduğunu söyledi. Hep birlikte yanan binaya gittik. Yardımcı olduk. İtfaiye merdiven getirerek binadan 3 kişinin çıkmasına yardımcı oldu" dedi.


Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi
Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi
Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi
Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi
Otel lojmanında yangın; 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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