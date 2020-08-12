Otel Franco filmi konusu nedir? Otel Franco oyuncuları ve Otel Franco özeti!
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Otel Franco filmi konusu nedir? Otel Franco oyuncuları ve Otel Franco özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Otel Franco filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Otel Franco konusu, Otel Franco özeti ve Otel Franco oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Otel Franco filminin detayları…

Otel Franco filmi konusu nedir? Otel Franco oyuncuları ve Otel Franco özeti!
12.08.2020 08:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:13

İzleyenleri ekrana bağlayan Otel Franco filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Otel Franco filmini izleyecek olanların merak ettiği Otel Franco konusu nedir, Otel Franco oyuncuları kimler ve Otel Franco özeti gibi konuları inceliyoruz.

OTEL FRANCO FİLMİ KONUSU NEDİR?

AraNa (Nicolas Cage)'nın işlettiği otele iki garip müşteri gelir. AraNa kısa süre içinde bunların sıradan müşteriler olmadığını anlar. Bu iki adam, patronlarının elmaslarını çalan bir kadını arıyorlardır. İşin içine, otelde kalan bir müşterinin peşindeki kiralık katil de girince otel içinde silahlar çekilir, amansız bir kovalamaca başlar.

OTEL FRANCO OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2019

Yönetmen: Ken Sanzel

Türü: Aksiyon/ Suç

Oyuncular: Nicolas Cage, Anabelle Acosta, Enrico Colantoni

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