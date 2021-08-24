OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR

OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yaz aylarında dağlarda biçip, biriktirdikleri otları köye taşımak için yeni yöntem geliştirdi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yaz aylarında dağlarda biçip, biriktirdikleri otları köye taşımak için yeni yöntem geliştirdi. Eskiden otları karın üzerinde kaydırarak indiren köylüler, yaklaşık 3 bin metre çelik halat döşeyip, balyaları bağladıkları kancalarla köye kolayca indirebiliyor.

Yüksekova merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünde yaşayanlar, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Otları inişi zorlu; ancak köye en yakın olan tepenin zirvesinde biriktiren köylüler, işlerini kışa bırakmamak için zirveden köy yakınına kadar çelik halat döşedi. Kancalara asılı ot balyaları, buradan da çelik halata bağlanarak, köyün içine kadar taşınıyor.

'30 BİN BAĞ OT BALYASI İNDİRİYORUZ'

Geliştirdikleri yeni yöntemi anlatan köylülerden Husret Şen, hayvanlarına yedirmek için her yıl yaklaşık 30 bin balya ot biçtiklerini söyledi. Eskiden balyaları karın üzerinde kaydırarak indirdiklerini, şu an yeni buldukları yöntemle işlerinin daha da kolaylaştığını belinten Şen, Taşınması kolay olsun diye eskiden kış aylarını beklemek zorunda kalıyorduk. Şimdi böyle bir zorunluluğumuz kalmadı. Zorlu kış şartları, çığ tehlikesi yaşamadan yaz aylarında biçip, biriktirdiğimiz ot balyalarını, çelik halatımızı kullanarak köyün yakınına kadar indirebiliyoruz dedi.

Köylülerden Mehmet Salih Arslan da tepeden köye günlük yaklaşık bin bağ ot indirebildiklerini belirtti. Arslan, Sabah erken uyanıp, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kancalara astığımız balyaları da halat ve makara sistemiyle indiriyoruz. Bu çalışmamız 1 ya da 1,5 ay sürüyor diye konuştu.

OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Ali Mahir Başarır
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Burak Özçivit Merve Boluğur
Spor Mesut Özil Mert Günok Ozan Tufan Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
OT BALYALARINI İNDİRMEK İÇİN ARTIK KIŞI BEKLEMİYORLAR, ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:31:44. #1.15#

title