ÖSYM şifremi unuttum, ne yapabilirim? ÖSYM şifremi unuttum, güvenlik sorusunu hatırlamıyorum.
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ÖSYM şifremi unuttum, ne yapabilirim? ÖSYM şifremi unuttum, güvenlik sorusunu hatırlamıyorum.

ÖSYM şifremi unuttum, ne yapabilirim? ÖSYM şifremi unuttum, güvenlik sorusunu hatırlamıyorum.
Haberler.com - Haberler | Gündem

Üniversite tercihlerinin açıklanması ile birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi adayı ÖSYM'nin internet sitesine giriş yaptı. ÖSYM şifresini unuttum, ne yapabilirim? ÖSYM şifremi unuttum ve güvenlik sorusunu hatırlayamıyorum." sorularının cevabı haberimizde…

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte üniversiteler güz yarıyılına yüz yüze eğitimle kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler ise tercih sonuçlarını öğrenmek ya da tercihler hakkında bilgi almak üzere ÖSYM'nin resmi internet sitesine sık sık giriş yapıyorlar. Ancak bazı kimseler ÖSYM şifresini unuttuğu için sisteme giriş yapamıyor. Bu haberimizde ÖSYM şifremi unuttum ne yapacağım? ÖSYM şifremi unuttum, güvenlik sorusunu hatırlamıyorum ne yapacağım sorularını cevaplayacağız. Detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPABİLİRİM?

ÖSYM şifresini unutanlar, e-devlet vasıtasıyla sisteme giriş yapabilmektedirler. Yine de ÖSYM şifresi alarak sisteme giriş yapmak isterseniz, sisteme giriş kısmında "şifremi unuttum"u seçebilirsiniz. Açılan ekranda TC kimlik numaranızı ve güvenlik numarasını yazın ve ileri butonuna tıklayın. İleri dedikten sonra açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol edin. Ayrıca nüfus cüzdanı seri numarasını eksiksiz bir şekilde girin. Güvenlik sorusu kısmında ise şifrenizi oluşturma aşamasında girdiğiniz yanıtı girmenizi gerekir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTTUM

Eğer ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

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