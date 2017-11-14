ÖSYM giriş osym.gov.tr KPSS 2017/2 tercih kılavuzu indirme ekranı memur alım
ÖSYM giriş osym.gov.tr KPSS 2017/2 tercih kılavuzu indirme ekranı memur alım. KPSS sınavlarının ardından adayların gözü sürekli sorgu ekranındaydı. KPSS tercihleri bugün ÖSYM tarafından yayına alındı. Devlet Personel Başkanlığı, adaylara E- Devlet hizmetleri arasında yer alan tercih rehberi hizmetini hatırlattı. İşte, memur adaylarını oldukça ilgilendiren KPSS tercihleri ve tercih robotuyla ilgili detaylar. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı ÖSYM indir. KPSS 2017/2 tercihleri 14 Kasım tarihinde saat 10.00'da başlıyor. 23 Kasım'da KPSS 2017/2 tercihleri sona eriyor. Devlet Personel Başkanlığınca, önce kurumlardan talep toplama işlemi yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderiliyor. Ardından ise ÖSYM tarafından tercihlerin alınması süreci başlıyor. 2017 yılı içerisinde yapılan açıklamalara göre 3 yerleştirme işlemi yapılacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. Ortaöğretim bazında 2001 (Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak) kodu ile tercih edilebilecek kadro sayısı 54 olarak açıklandı. Ortaöğretim adaylar 2001 kodu istenilen kadroları tercih edebilecek.
Devlet Personel Başkanlığınca, önce kurumlardan talep toplama işlemi yapılıyor. Hangi bölüme kaç memur atanacak, en düşük ve en yüksek KPSS taban puanları İşte KPSS tercih kılavuzu ve tercih robotu hakkında detaylı bilgiler. KPSS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından üstlenilen KPSS tercihleri için süreç başladı. Tercih kılavuzu için arayışlarına devam eden adaylar, KPSS tercih robotu üzerinden kendi bölümleriyle ya da 2001, 3001, 4001 kadrolarıyla tercihlerini değerlendirebilecekler. ÖSYM KPSS tercih rehberini ve KPSS tercih robotunu erişime açtı. 2017 Kamu Personel Seçme Sınavına (2017-KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları da geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2017/2 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak.
KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2017/2 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. Ortaöğretim bazında 2001 (Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak) kodu ile tercih edilebilecek kadro sayısı 54 olarak açıklandı. Ortaöğretim adaylar 2001 kodu istenilen kadroları tercih edebilecek.