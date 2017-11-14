ÖSYM giriş osym.gov.tr KPSS 2017/2 tercih kılavuzu indirme ekranı memur alım

Devlet Personel Başkanlığınca, önce kurumlardan talep toplama işlemi yapılıyor. Hangi bölüme kaç memur atanacak, en düşük ve en yüksek KPSS taban puanları İşte KPSS tercih kılavuzu ve tercih robotu hakkında detaylı bilgiler. KPSS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından üstlenilen KPSS tercihleri için süreç başladı. Tercih kılavuzu için arayışlarına devam eden adaylar, KPSS tercih robotu üzerinden kendi bölümleriyle ya da 2001, 3001, 4001 kadrolarıyla tercihlerini değerlendirebilecekler. ÖSYM KPSS tercih rehberini ve KPSS tercih robotunu erişime açtı. 2017 Kamu Personel Seçme Sınavına (2017-KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları da geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2017/2 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2017/2 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. Ortaöğretim bazında 2001 (Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak) kodu ile tercih edilebilecek kadro sayısı 54 olarak açıklandı. Ortaöğretim adaylar 2001 kodu istenilen kadroları tercih edebilecek.