ÖSYM'den internet kesintisi duyurusu
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ÖSYM'den internet kesintisi duyurusu

18.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:22
ÖSYM'den internet kesintisi duyurusu

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan 'ÖSYM Bilişim Altyapısında Bakım Çalışması' başlıklı duyuruda "18 Aralık 2020 Cuma günü 20.30 ile 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 02.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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