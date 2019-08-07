07.08.2019 10:25

ÖSYM resmi internet sayfasından birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz gibi yapılan kılavuzlara da erişebilirsiniz. Kişiye özel olan ÖSYM AİS sayfasına giriş yaparak sınavlara başvuru yapılır, sonuçlara bakılır ve tercih yapabilirsiniz. Peki, ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır? 2019 ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS GİRİŞİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM AİS girişi resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresinden yapılmaktadır. Sınava başvuran öğrencilere verilen başvuru onay belgesinde yazan geçici şifre ile siteye giriş sağlanmaktadır. Adayın T.C. kimlik numarası ve geçici şifresiyle yapacağı girişten sonra ekranda şifre değiştirme sayfası açılacaktır. Aday, şifresini oluştururken küçük harf, büyük harf, özel simge ve sayı olan 8-14 karakter arasında belirlemelidir. Yeni oluşturulan şifre onaylanana kadar geçici şifreyi kimseyle paylaşmamalıdır. Aynı şekilde oluşturulan yeni şifre de gizli tutulmalıdır.

AİS ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİ ŞİFREYİ NASIL ALIRIM?

ÖSYM AİS şifresi unutulursa sınav başvuru merkezine başvurarak belli bir ücret karşılığında yeni şifre alınmaktadır. Sadece birkaç dakikada halledilebilecek bu işlem ile yeni şifreye sahip olunabilir. ÖSYM'nin açıklamasına göre telefon üzerinden şifre verme uygulaması yok. Şifrenizi, bulunduğunuz ildeki ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden ya da Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan Başvuru Merkezlerinden (Ortaöğretim Kurumları) alabilirsiniz.

AİS ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İŞLEMLER

ÖSYM AİS üzerinden birçok elektronik işlem gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

1- Güncel işlemler

2- Başvurular

3- Tercihler

4- Sınav giriş belgesi dökümü

5- Cevap kağıdı/kitapçık görüntüleme

6- Temel soru kitapçığı görüntüleme