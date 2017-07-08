Osmanlıspor'da Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da futbolcular laktat testinden geçti.



Sezon hazırlıklarını Ankara Batıkent Tesisleri'nde sürdüren başkent temsilcisinde oyuncular, 5 ayrı grup halinde teste tabi tutuldu.



Doktor Savaş Kudaş başkanlığındaki sağlık ekibi tarafından yapılan test, yaklaşık 3 saat sürdü.



Bu arada kaleciler Zydrunas Karcemarskas, Hakan Arıkan ve Eyüp Türkaslan, kaleci antrenörü Özden Öngün yönetiminde takımdan ayrı özel antrenman yaptı.



Laktat testiyle sezon başı kampının Ankara etabını tamamlayan Başkent ekibi, yarını izinli olarak geçirecek.



Mor-Sarılılar, 10 Temmuz Pazartesi günü Kızılcahamam'a geçecek ve 21 Temmuz Cuma gününe kadar sezon hazırlıklarını burada devam ettirecek.