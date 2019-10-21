Osmanlı Ocakları Türkiye'nin dört bir yanında tarihte iz bırakan isimleri anlatacak

21.10.2019 17:34

Osmanlı Ocakları, Türkiye'nin dört bir yanında "Er Doğanlara Sahip Çıkıyoruz" programı başlattı. Tarihte iz bırakan önemli şahsiyetlerin anlatılacağı programlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı yönlerinin anlatılacağı özel bir bölüm de olacak.



Osmanlı Ocakları, yurt genelinde başlattığı "Er Doğanlara Sahip çıkıyoruz" programları ile tarihte iz bırakan önemli isimleri anlatacak. Çorlu'da start verilen ilk programa Osmanlı Ocakları Genel Başkan Kadir Canpolat, AK Parti İlçe Başkanlığı, Vatan Partisi İlçe Başkanlığı, BBP İlçe Başkanlığı, Alperen Ocakları ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Programı düzenleyen Çorlu Osmanlı Ocakları İlçe Başkanı İsmail Özden, katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra söz alan Genel Başkan Kadir Canpolat, "1071'de milletimizden erler dolmuştur lider olmuştur ve bu liderlere milletimiz her ölçüde ölümüne sahip çıkmıştır. Tarih 1299'u gösterdiğinde başka liderler er doğmuş ve dünyanın üç kıtasına adaleti, huzuru, hoşgörüyü, kardeşliği getirmiştir ve milletimiz bu hizmeti veren liderlerimize yani er doğanlara sahip çıkmıştır. 1453'de bir başka er sahnede Fatih çıkmış ve milletimiz bu liderin izinde İstanbul'un surlarında aç susuz günlerce, aylarca nöbet tutmuş, ölümüne sahip çıkmıştır. 1923'de tarihin sayfasına derin not düşüren Mustafa Kemal Atatürk çıkmış, bizlere yeniden bağımsızlığı ve Cumhuriyet'i kazandırmıştır. Bu millet Atatürk'e de ölümüne sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nda ölümüne destek vermiştir. İşte tarihin bir kez daha tekerrürünü yaşayan milletimiz içinden er doğmuş birisi PKK'ya, FETÖ'ye, İsrail'e, ABD'ye ve Türkiye düşmanlarına karşı amansız bir mücadele içinde olduğu görülmüştür. Bizlerde tarihin bu arenasında böylesine er doğmuş bir lidere sahip olduğumuzun farkındayız. O liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu ölümüne koruyor ve destek veriyoruz. Ona ölümüne sahip çıkıyoruz. Tarihimizdeki 'Er Doğan'a sahip çıkıyoruz. programımızın birincisini burada başlattık. Şırnak'a kadar programlarımız devam edecek" dedi.



Programın sonunda katılımcılara plaket verilirken, günün anısına fotoğraf çekinildi. - ANKARA

Kaynak: İHA