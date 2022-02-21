Osmaniyeli Trabzonspor taraftarı, 2 evini bordo-mavi renklere boyadı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çocukluğundan bu yana Trabzonspor'a gönül veren Hasan Coşkun, iki evinin de dış cephesini çok sevdiği takımının bordo-mavi renklerine boyadı.

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde yaşayan 53 yaşındaki Hasan Coşkun, küçük yaşlarda başlayan Trabzonspor sevdasını sürdürüyor.

Trabzonspor sevgisini hayatının her anında gösteren Coşkun, 1,5 yıl önce hem oturduğu hem de yayladaki evlerinin dış cephesini gönül verdiği bordo-mavi renklere boyadı.

Hasan Coşkun, AA muhabirine, küçük yaşlarda başlayan bordo-mavi aşkının hiç bitmediğini söyledi.

Çocukluğunda mahallede maç yaparken tüm arkadaşlarının Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe'yi seçtiğini, kendisinin ise Trabzonspor'u tercih ettiğini aktaran Coşkun, "Çocukluğumda Trabzonspor'a gönül verdim, halen de devam ediyor. 1,5 yıl önce evlerimi bordo-mavi renklere boyayacağım diye karar aldım. O hayalimi gerçekleştirdim. Bu renkleri çok seviyorum." dedi.

Elinden geldiğince Trabzonspor'un kendi evinde oynadığı maçlara gittiğini belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Son 2 yıldır salgın nedeniyle takip edememiştim. Geçen oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçını izlemek nasip oldu. Trabzon'u ve Trabzon halkını çok seviyorum. Tribünlerde otururken nereli olduğumu soruyorlar. 'Osmaniye'den geldim' deyince çok seviniyorlar, beni kucaklıyorlar, 'helal olsun' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Kendimi onlardan biriymişim gibi hissediyorum."

Bordo-mavi takımın bu sezon çok iyi oyun çıkardığını aktaran Coşkun, takımının şampiyon olması halinde beldesinde şampiyonluk kutlaması yapacağını söyledi.

Coşkun, herkese Trabzonspor sevgisini aşılamaya çalıştığını ve çevresinde bordo-mavi aşığı insanların sayısının giderek arttığını sözlerine ekledi.